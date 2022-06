Money Laundering, rintracciato in Germania un membro della “banda” dedita al riciclaggio dei proventi delle truffe on-line

Savona. Nell’ambito e nel prosieguo dell’operazione “Money Laundering” del comando provinciale carabinieri di Savona, è stato rintracciato ieri nella regione tedesca della Renania Settentrionale-Vestfalia O.J., 27enne nigeriano, tra i destinatari dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale di Savona il 4 aprile scorso.

Residente in provincia di Savona e richiedente asilo politico, il 27enne è indagato per i reati di associazione per delinquere, riciclaggio internazionale di denaro. I soldi sono ritenuti essere i proventi delle truffe nigeriane on-line, in particolare quelle “sentimentali” e “man in the middle”. E’ anche indagato per accesso abusivo o alterazione di sistemi di comunicazione informatici.

Il fermo è avvenuto in collaborazione con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di polizia del Ministero dell’Interno e con la Polizia Federale di Munster (D). Lo straniero si trova ora in un carcere locale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il 3 maggio scorso, all’atto dell’esecuzione dell’operazione, il nigeriano si era reso irreperibile dal suo domicilio del ponente savonese trovandosi all’estero.

L’indagato è stato pertanto sottoposto ad arresto provvisorio in vista dell’estradizione e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Savona.