Milite Ignoto, via libera a celebrazioni regionali e premio di laurea

Liguria. Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno, presentato da Gianmarco Medusei, Armando Sanna, Claudio Muzio e sottoscritto da Fabio Tosi, Angelo Vaccarezza, Stefano Balleari, Stefano Mai e Luca Garibaldi, in cui si chiede alla giunta di procedere all’istruzione ed alla presentazione di una proposta di legge regionale istitutiva, sia della manifestazione finalizzata al ricordo del Milite ignoto, sia del relativo premio di laurea/dottorato, previo coinvolgimento, attraverso i competenti uffici del Consiglio regionale, in primis degli interlocutori istituzionali potenzialmente interessati da questa iniziativa e degli Enti ed associazioni che, insieme, hanno già dato vita al progetto “Milite ignoto Cittadino d’Italia”.

Nel documento si rileva che il 4 novembre 2021 è stato celebrato il centenario dell’inumazione, presso l’altare della Patria, della salma del Milite Ignoto e che, nell’ambito delle celebrazioni si è distinta – per importanza e rilievo – l’iniziativa attuata dal Gruppo Medaglie d’Oro, sotto la Presidenza del Generale di Corpo d’Armata Rosario Aiosa.

Nel dibattito è intervenuto, a nome dell’assessore alla cultura Ilaria Cavo, l’assessore regionale Marco Scajola.

Il presidente del Consiglio regionale Gianmarco Medusei, il vicepresidente Armando Sanna e il consigliere segretario Claudio Muzio esprimono soddisfazione per l’approvazione, avvenuta durante la seduta di oggi, dell’ordine del giorno che chiede alla giunta di presentare una proposta di legge regionale per istituire una manifestazione finalizzata al ricordo del Milite Ignoto e un premio di laurea/dottorato sulla figura del Milite Ignoto.

“La Liguria è stata la prima Regione in Italia – dichiarano i componenti dell’Ufficio di presidenza, primi firmatari del documento – a completare il progetto che l’anno scorso ha portato al riconoscimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto da parte di tutti i 234 Comuni. Con questa nuova iniziativa la Liguria apre un nuovo, ulteriore percorso nel Paese per sensibilizzare anche i più giovani sul valore morale e sull’importanza storica di questa figura”.

“La decisione dell’Assemblea di procedere con la presentazione di una proposta di legge regionale per istituire una manifestazione in ricordo del Milite Ignoto e il premio di laurea – proseguono – testimonia il riconoscimento a tutti coloro che, in ogni tempo, hanno perso la vita compiendo il proprio dovere per il nostro Paese”.

L’anno scorso il presidente del Consiglio regionale Gianmarco Medusei ha conferito al generale di Corpo d’Armata dei carabinieri Rosario Aiosa, presidente del Gruppo Medaglie d’Oro che ha promosso il progetto nazionale per riconoscimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto, il Sigillo d’argento, la massima onorificenza dell’Assemblea legislativa.