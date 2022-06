Milena Speranza eletta segretaria generale di Uil Fpl Liguria

Liguria. Milena Speranza è stata eletta questo segretaria generale Uil Fpl Liguria, la categoria che tutela i lavoratori pubblici e del terzo settore.

La segreteria regionale sarà così composta: Marco Vannucci, Massimo Bagaglia, Giovanni Bizzarro. Il tesoriere è Gabriella Trotta, il segretario esperto Antonio Angius.

Spiega Speranza: “Occorre nuovo sistema per l’assistenza, dobbiamo andare oltre al il minutaggio nelle Rsa per dare un servizio adeguato e una dignità ai lavoratori del terzo settore. Per aver combattuto il Covid 19 per continuare a dare un servizio a migliaia di pazienti della Liguria, molte lavoratrici e molti lavoratori delle sanita si sono ammalati e oggi, purtroppo, risultano inidonei al servizio, soprattutto nelle rsa. Oggi queste persone sono a casa senza stipendio e senza pensione, senza un riconoscimento di causa di servizio che, invece, deve essere riconosciuto”.

“Oggi esiste in Liguria un grande problema: manca il personale nelle strutture sanitarie, nelle ASL, sul territorio. Continueremo a chiedere alla Regione Liguria le dotazioni organiche in sanità, ma ad oggi nonostante proteste e disservizi il reale fabbisogno è ancora un mistero”.