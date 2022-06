Miglior rapporto qualità/prezzo per l’assicurazione auto: confronta i preventivi online!

Dal momento in cui si acquista un’auto, il primo istinto è quello di proteggerla da danni di varia origine, di tipo naturale, accidentale o dolosa. È qui che entrano in gioco le assicurazioni auto, le quali si incaricano di coprire le spese per la riparazione dell’automobile in caso questa sia coinvolta in un sinistro o sia vittima di danni d’altra natura.

Ma sottoscrivere una polizza assicurativa online per la vostra auto può apparire un compito arduo. Per risparmiare, non accettate ad occhi chiusi la prima proposta di preventivo online ottenuta: richiedere più preventivi a diverse compagnie assicurative vi aiuterà a scoprire l’assicurazione auto con il miglior rapporto qualità/prezzo.

Come richiedere un preventivo online per l’assicurazione auto

Richiedere un preventivo per un’ assicurazione auto online non è mai stato così semplice. Basterà recarsi sul sito della compagnia assicurativa scelta e cliccare sull’area riservata all’assicurazione degli autoveicoli.

Indipendentemente dalla compagnia assicurativa scelta, per ottenere il preventivo dovrete compilare un modulo con poche e semplici informazioni. Per poter calcolare in breve tempo un preventivo per la vostra assicurazione auto, dovrete fornire normalmente il numero di targa del veicolo da assicurare, la vostra data di nascita e un indirizzo e-mail valido al quale potervi raggiungere per comunicarvi l’esito del calcolo del preventivo.

Come potete vedere, richiedere un preventivo online è un’operazione semplice e veloce che vi consentirà – in poco tempo – di ottenere più preventivi da confrontare tra di loro per scegliere quello che più si adatta alle vostre esigenze.

Prezzi della polizza auto: da cosa dipendono?

Quando riceverete i risultati delle vostre ricerche, potrete notare che tutti i preventivi saranno leggermente diversi tra di loro. Perché? Quali sono le differenze?

La differenza di prezzo in genere è determinata dalle differenze di coperture offerte dalle varie compagnie assicuratrici. Un’ assicurazione auto, infatti, è composta da una copertura obbligatoria e da alcune garanzie accessorie.

Per “copertura obbligatoria” si intende l’RCA (Responsabilità Civile Auto): una copertura che garantisce una tutela economica in seguito ad eventuali danni arrecati a cose, persone, animali o altri veicoli quando il tuo automezzo è in circolazione. Con “garanzie accessorie”, invece, si intendono tutti quei servizi non obbligatori ma fortemente raccomandati (incendio, furto, assicurazione sul conducente, eventi atmosferici, cristalli, se non addirittura la copertura completa per i danni da urto al proprio veicolo rappresentata dalla copertura KASKO) per proteggere la vostra auto da danni accidentali di varia natura.

La scelta del preventivo e la sottoscrizione

Una volta ottenuti un numero sufficiente di preventivi e varie offerte online per l’assicurazione della vostra auto, sarà soltanto necessario confrontarli tra di loro, selezionando infine la polizza che riuscirà a garantirvi la protezione più completa al miglior prezzo.

Quale compagnia assicurativa tra quelle scelte vi offre la migliore assistenza? Quale vi sembra più affidabile? Ponderate attentamente le offerte e sarete in grado di fare una scelta consapevole in termini di copertura e di risparmio. Scegliete quella che più si addice alle vostre esigenze tra i preventivi per l’assicurazione auto ricevuti in quanto – da questa – dipenderà ciò che l’assicurazione coprirà in caso di sinistro stradale o altri eventi.