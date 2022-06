Liguria. Previsto il passaggio di un cavetto d’onda in grado di portare temporali in Pianura con possibile coinvolgimento anche della nostra regione. Ecco le previsioni del Centro Meteo Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: tra la notte ed il mattino inizieranno a sopraggiungere le prime velature da ovest verso est. Nel corso della mattinata sul settore costiero del centro-ponente ci aspettiamo anche un’avanzata delle nubi basse dal mare, mentre altrove il cielo sarà al più velato. A partire dal primo pomeriggio sono attesi temporali in zona Alpi Liguri e tra la Val Bormida e la Val d’Orba, con possibili rovesci anche sui rispettivi settori costieri. Non escludiamo anche qualche debole piovasco su genovese. Più asciutto a levante. Dal tardo pomeriggio inizieranno ad affacciarsi le prime schiarite a partire dall’estremo ponente.

Venti: a regime di brezza. Nel pomeriggio marino sostenuto sull’appennino savonese e genovese. Mari: mosso al mattino, poco mosso al pomeriggio, ma nuovamente mosso dalla tarda serata. Temperature: minime in calo, massime stazionarie. Costa: min 17/20°C, max 24/27°C; interno: min 8/15°C, max 23/27°C.

GIOVEDì 9 GIUGNO: velature sparse, più probabili al mattino a ponente. Altrove cielo sereno. Venti: moderati settentrionali. Mari: mosso per onda lunga da sud-ovest. Temperature: stazionarie.

VENERDì 10 GIUGNO: generalmente sereno ovunque. Temperature in leggera risalita.