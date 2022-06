Liguria. L’ingresso di correnti più fresche atlantiche determinerà oggi un aumento generale dell’instabilità con qualche contrasto questa volta possibile anche sulla costa ed in mare aperto.

Oggi martedì 28 giugno avremo nubi sparse fin dal mattino con possibili rovesci anche a carattere temporalesco che si svilupperanno tra Alpi Liguri, entroterra savonese e localmente più a valle. Entro il primo pomeriggio incremento dell’instabilità a ponente specie le zone interne del savonese e probabile coinvolgimento del genovesato occidentale costiero con rovesci a prevalente carattere temporalesco; l’instabilità infine tenderà poi a sfilare velocemente lungo il centro-levante interno , sgocciolii o scrosci più solati sulla Riviera di Levante.

Vento al mattino tendenzialmente orientale, teso al largo; al pomeriggio possibili groppi al transito dell’instabilità, si imposterà poi da nord in serata teso/forte su Golfo di Genova. Mare generalmente mosso. Temperature massime in calo deciso: sulla costa minime tra 22 e 25 gradi, massime tra 24 e 29 gradi; all’interno minime tra 16 e 18 gradi, massime tra 18 e 23 gradi.

Mercoledì 29 giugno ampie schiarite a ponente; residua nuvolosità a levante, specialmente a ridosso dei rilievi.

Venti di libeccio teso al largo, rinforzi al mattino su Capo Corso. Mare in prevalenza mosso, sotto-costa, molto mosso al largo per onda da sud-ovest. Temperature massime in recupero sotto-costa.

Giovedì 30 giugno tempo stabile e caldo, cumuli e locale instabilità pomeridiana solo tra Alpi Liguri e Alpi Marittime.