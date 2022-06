Liguria. Una circolazione ciclonica sull’Europa occidentale interessa marginalmente la nostra regione. Nei prossimi giorni avremo quindi una nuvolosità sparsa con qualche rovescio locale, senza accumuli importanti. Non mancheranno schiarite anche ampie.

Secondo il Centro Limet, oggi giovedì 23 giugno avremo al primo mattino belle schiarite su tutta la regione, poi nubi medio-alte in aumento dal mare verso la terraferma, con il sole che potrebbe vedersi come dietro un vetro smerigliato. Addensamenti più compatti sul settore centrale costiero. Nel pomeriggio non si esclude qualche rovescio tra Genovese e Tigullio, specie nelle aree interne, in attenuazione in serata, tempo asciutto sul resto della regione.

Venti inizialmente deboli meridionale, ma in progressivo rinforzo fino a moderato, con rinforzi ulteriori di Marino sui versanti padani centro-occidentali nel pomeriggio. Mare da poco mosso a mosso, con moto ondoso in ulteriore aumento in serata. Temperature pressoché stazionarie o in lieve calo le massime: sulla costa minime tra 21 e 24 gradi, massime tra 26 e 28 gradi; all’interno minime tra 11 e 20 gradi, massime tra 24 e 29 gradi.

Venerdì 24 giugno a ponente cielo poco nuvoloso con belle schiarite e assenza di fenomeni. Sul settore centro-orientale nuvolosità irregolare con rischio di piovaschi o brevi rovesci al mattino. Nel pomeriggio attenuazione delle piogge e schiarite più ampie su tutta la regione.

Venti da moderati a forti tra sud e sud-ovest, forte Marino sui versanti padani centro-occidentali. Mare molto mosso. Temperature in lieve calo specie nelle aree interne.

Sabato 25 giugno qualche piovasco al mattino sul settore centro-orientale, in attenuazione con il passare delle ore. Più sole a ponente.

Ventilazione moderata da sud-ovest, ulteriore calo termico.