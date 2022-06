Liguria. L’Italia settentrionale rimane ai bordi dell’anticiclone sub-tropicale, nella giornata di venerdì infiltrazioni umide in quota determineranno un po’ di nuvolosità associata a qualche fenomeno. Sabato stabile e con temperature in nuova ripresa. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

Previsioni valide per: venerdì 3 giugno 2022

Cielo e Fenomeni: fino a metà pomeriggio nuvolosità diffusa sull’intera regione, potrà essere associata a qualche piovasco in corrispondenza degli addensamenti più consistenti. A seguire netto miglioramento con gli ultimi fenomeni nelle zone interne del levante, tempo prevalentemente soleggiato e disturbato solo da qualche velatura altrove. In serata cieli sereni o al più velati ovunque.

Venti: nella prima parte della mattinata deboli o moderati da nord sul centro-ponente, deboli variabili a levante; poi deboli o moderati da est/sud-est ovunque. In serata tenderanno a disporsi nuovamente dai quadranti settentrionali.

Mari: poco mosso, localmente mosso al largo e sul bacino occidentale.

Temperature: minime in aumento, massime stazionarie od in lieve flessione.

Costa: min 16/21°C, max 23/28°C

Interno: min 9/16°C, max 20/29°C

Previsioni valide per: sabato 4 giugno 2022

Cielo e Fenomeni: giornata stabile ma caratterizzata dal transito di stratificazioni medio-alte, potranno risultare anche compatte nelle ore pomeridiane.

Venti: deboli o moderati da nord al mattino, da sud nel pomeriggio.

Mari: prevalentemente poco mosso.

Temperature: in aumento, specie nei valori massimi.

Tendenza per: domenica 5 giugno 2022

Al mattino transito di stratificazioni medio-alte. Nelle ore pomeridiane formazione di rovesci sulle Alpi Liguri, qualche locale nube in transito in un contesto asciutto altrove. Temperature stazionarie. Ventilazione moderata dai quadranti meridionali. Mare poco mosso.