Liguria. Prosegue la fase caratterizzata dall’alta pressione e dal tempo tipicamente estivo. Da segnalare solo della locale instabilità nella giornata di domani sulle Alpi Liguri. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Domenica 12 giugno. Al mattino bel tempo ovunque. Nel pomeriggio sviluppo di locale instabilità sulle Alpi Liguri con la possibilità per isolati rovesci. Sempre bel tempo altrove con alcune velature sul savonese. Venti: Deboli da nord al mattino, da sud nel pomeriggio. Mari: Quasi calmo o poco mosso. Temperature: Stazionarie. Costa: min 18/21°C, max 27/30°C. Interno: min 8/17°C, max 23/33°C.

Lunedì 13 giugno. Altra giornata caratterizzata dal bel tempo. Nelle ore più calde della giornata possibili locali rovesci sulle Alpi Liguri e sull’Appennino di levante in rapido esaurimento. Venti: Deboli in prevalenza dai quadranti meridionali. Mari: quasi calmo o poco mosso. Temperature: Stazionarie o in lieve aumento nelle minime delle zone interne.

Martedì 14 giugno. Ancora tempo tipicamente estivo con locale instabilità pomeridiana sulle Alpi Liguri. Temperature stazionarie