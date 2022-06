Liguria. Deboli infiltrazioni di aria fresca in quota determinano un aumento dell’instabilità, in un contesto comunque soleggiato. Secondo il Limet, Associazione ligure di meteorologia, dopo una mattinata prevalentemente soleggiata sull’intera regione, a parte il transito di qualche velatura, nel corso del pomeriggio si formeranno rovesci, anche a carattere temporalesco, sui rilievi dell’Appennino e sulle Alpi Liguri.

Possibili precipitazioni di passaggio anche sulla costa imperiese e savonese di ponente. Tempo asciutto con transito di innocue velature altrove.

In serata possibile altro passaggio di nuvolosità con rovesci associati, più probabili sul settore centro-occidentale.

I venti saranno al mattino deboli o moderati settentrionali, nel pomeriggio rotazione a sud lungo la fascia costiera.

Mare calmo e temperature azionarie sulla costa minime tra i 18 e i 22° C, nell’interno tra 10 e 16° C. Massime sulla costa tra 27 e 32° C, nell’interno tra 25 e 33° C.

Domani, giovedì 16 giugno al mattino velature in transito sul settore centro-orientale, cieli sereni altrove. Nel pomeriggio qualche nota instabile sui rilievi delle zone interne, alternanza tra sole e velature sulla costa. Venti al mattino deboli settentrionali, nel pomeriggio deboli o moderati da sud. Mare quasi calmo o poco mosso. Temperature stazionarie.

Venerdì giornata stabile e soleggiata, locali addensamenti pomeridiani sui rilievi. Temperature stazionarie. Ventilazione debole variabile in mattinata, debole o moderata meridionale nel pomeriggio. Mare quasi calmo o poco mosso.