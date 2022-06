Liguria. Tra la notte e la mattinata odierna molte nubi sul settore centro-orientale della regione con qualche piovasco o rovescio specie nelle aree interne. Più sole a ponente dove avremo solo locali addensamenti. Nel pomeriggio deciso miglioramento lungo la fascia costiera; permarranno nubi nelle zone interne, non associate a ulteriori fenomeni. E’ questa la situazione meteo prevista dal centro Limet.

Alta pressione africana in temporanea e lieve attenuazione nella giornata di sabato, stante il passaggio di aria più fresca atlantica sul nord Italia. Nuovo deciso rinforzo dell’anticiclone da domenica, con temperature in aumento. I venti saranno moderati in genere da sud-ovest, i mari vanno da mossi o molto mossi, in calo dalla sera.

Le temperature sono in contenuto calo: sulla costa oscillano tra 19 e 23°C le minime, le massime tra 24 e 26°C; nell’interno tra 10 e 18°C le minime, massime tra 19 e 25°C.

Nella giornata di domani, domenica 26 giugno, il cielo tornerà sereno quasi ovunque.