Liguria. Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi, venerdì 17 giugno, al mattino avremo velature in transito, in un contesto comunque stabile e prevalentemente soleggiato. Nel corso del pomeriggio si registrerà la formazione di qualche nube cumuliforme sui rilievi delle zone interne, non si escludono locali piovaschi associati. Altrove cieli sereni o al più disturbati da velature.

I venti tra la notte e le prime ore della mattinata saranno deboli o moderati da nord, poi generale rotazione a sud/sud-ovest lungo la fascia costiera. Il mare sarà quasi calmo o poco mosso.

Le temperature saranno in aumento. Costa: min 18/23°C, max 26/31°C Interno: min 11/19°C, max 26/33°C.