Liguria. Avvio di settimana con qualche nube, ma in un contesto stabile. Nella giornata di martedì aria più fresca in quota potrà determinare qualche nota instabile, specie nelle zone interne. Ecco le previsioni del Centro Meteo Limet per la giornata odierna e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: al mattino transito di stratificazioni medio-alte sull’intera regione, a queste si aggiungerà della nuvolosità bassa lungo la fascia costiera. Nel corso del pomeriggio aperture più ampie potranno interessare la costa; velature sparse nelle zone interne con qualche addensamento più consistente sui rilievi di Alpi Liguri ed Appennino orientale, ma con bassa probabilità di fenomeni significativi. In serata nuovo aumento della nuvolosità bassa lungo la fascia costiera.

Venti: in mattinata ed in serata deboli o al più moderati da est/sud-est sul centro-levante, da est/nord-est a ponente. Nel pomeriggio si disporranno dai quadranti meridionali ovunque.

Mari: mosso nella prima parte di giornata; poi tra poco mosso e mosso sotto-costa, ancora mosso al largo. Temperature: stazionarie. Costa: min 17/23°C, max 24/28°C; interno: min 9/18°C, max 20/29°C

MARTEDì 7 GIUGNO: al mattino qualche nube lungo la fascia costiera, generalmente soleggiato altrove. Tra il pomeriggio e la serata rovesci e temporali in discesa da nord-ovest potranno interessare le zone interne, non si esclude qualche locale sconfinamento lungo la fascia costiera.

Venti: fino a metà pomeriggio deboli o moderati dai quadranti meridionali, successiva rotazione a nord. Mari: tra poco mosso e mosso a levante ed al largo, poco mosso altrove. Temperature: in lieve calo, specie nei valori massimi.

MERCOLEDì 8 GIUGNO: in giornata graduale aumento della nuvolosità, risulterà più compatta nelle zone interne. Temperature stazionarie o in lieve aumento. Ventilazione debole o moderata da nord al primo mattino, poi dai quadranti meridionali.