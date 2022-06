Liguria. Alta pressione in rinforzo sull’Italia e sul Mediterraneo. La coda di una perturbazione lambirà il settentrione nella giornata di venerdì, ma con scarsi effetti in Liguria. Temperature in moderato aumento. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per la giornata odierna e i prossimi giorni.

Nella mattinata di oggi si prevedono probabili strati nuvolosi bassi sul mare con locali estensioni alla costa imperiese e spezzina. Bel tempo sul resto della regione. Nel pomeriggio un po’ di nubi basse non serrate saranno presenti lungo la costa savonese e del genovese di ponente. Sempre nel pomeriggio nubi cumuliformi sulle testate di Val Trebbia e Aveto, ma con basso rischio di rovesci, per il resto tempo soleggiato. In serata velature in arrivo da ponente.

I venti saranno deboli in prevalenza dai quadranti meridionali, mare quasi calmo o poco mosso. Per quanto riguarda le temperature, stazionarie le minime, in lieve aumento le massime. Sulla costa: min 16/19°C, max 25/28°C; all’interno: min 9/16°C, max 23/28°C

Venerdì 3 giugno, invece, sarà una giornata in prevalenza nuvolosa o velata su tutta la regione. Non si escludono brevi rovesci in corrispondenza degli addensamenti più consistenti. Miglioramento in serata.

Venti deboli da nord al mattino, da sud nel pomeriggio, mare poco mosso e temperature stazionarie.

Sabato 4 giugno si prevede cielo poco nuvoloso o velato con il sole che potrebbe apparire come dietro un vetro smerigliato. Ventilazione debole variabile e caldo afoso in aumento.