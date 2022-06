“Memorial Serravalle”, Camisa e i fratelli Serravalle si aggiudicano il trofeo di Assonautica

Savona. Camisa ed i fratelli Serravalle si aggiudicano il trofeo di Assonautica “Memorial Serravalle”. Domenica 19 giugno si è svolta, nelle acque antistanti il Comune di Albisola Superiore zona “Buco del prete”, la prova di pesca al bolentino, prima delle quattro prove in calendario per il 2022 organizzate dal Gruppo Pesca di Assonautica Provinciale di Savona. Ad essa era abbinato il “Memorial” in ricordo del socio Antonio Serravalle, scomparso nel luglio del 2019.

“La partecipazione è stata buona, 17 barche con 38 membri dell’equipaggio, oltre a 3 barche per l’assistenza con 6 membri dell’equipaggio – commentano da Assonaurica Savona -. Dopo il periodo di sosta forzata per le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria si sentiva proprio il bisogno di tornare in mare tutti insieme per godersi una giornata di pesca. Al loro ritorno in banchina i partecipanti hanno trovato focaccia, vino e bibite, il migliore modo per rilassarsi in compagnia”.

“Il ‘memorial’ – proseguono – è stato assegnato al primo classificato tra gli equipaggi ed è stato emozionante che i figli di Antonio Serravalle ne facessero parte. La classifica della prova di pesca al bolentino è la seguente: Marco Camisa, Massimo e Fabrizio Serravalle 1° premio e “Memorial Antonio Serravalle” Andrea e Rocco Mondello 2° premio e trofeo in ceramica offerto dai fratelli

Serravalle Massimo Rigazio e Stefano Robustelli 3° premio”.

“L’estrazione dei premi a sorteggio ha avuto momenti davvero esilaranti quando Gabriele, il giovanissimo incaricato del sorteggio, ha estratto come primo biglietto quello con il nome di suo padre e, dopo altre estrazioni, ha sorteggiato quello con il suo nome. La dea Fortuna per lui non è certamente bendata! La piccola Caterina, come partecipante più giovane, ha ricevuto in omaggio una borraccia con il logo di Assonautica Assonautica ringrazia tutti i soci che hanno partecipato, il Gruppo Pesca che si è occupato dell’organizzazione ed i fratelli Serravalle per il bellissimo trofeo di pesca del papà (esposto in sede)”, han concluso.