Memorial “Andrea Patorniti”, vince Armeria Tessitore ma a trionfare è la solidarietà

Si è conclusa la quinta edizione del memorial “Andrea Patorniti”. Il torneo di calcio a sette, svoltosi interamente nella giornata di ieri, è stato organizzato per raccogliere fondi da destinare alle due figlie di Patorniti affette da atrofia muscolare spinale, conosciuta come SMA. Sono state ben quindi le formazioni che si sono sfidate sui campi a 7 giocatori della parrocchia San Dalmazio e “Riccardo Scaletti” di Lavagnola. Presso quest’ultimo impianto, si sono svolte le fasi finali e la lotteria di beneficenza.

Passando alla competizione sportiva, tra i giocatori spicca il sindaco di Savona Marco Russo, che ha militato nella formazione Sistopalace. “Una bellissima festa con tanta gente – commenta il primo cittadino – è un’iniziativa di solidarietà che coinvolge tutto il quartiere”. Il torneo è stato vinto dall’Armeria Tessitore, che ha battuto in finale Paris Saint Claude. Completa il podio la formazione de I Crociati.

Grande soddisfazione per l’esito della giornata da parte di Nando Atzori e Michela Atzori, promotori dell’evento insieme a Gigi Cavaliere. “Come è nata questa idea? A tavola, una sera a cena. Mio papà era un grande amico di Andrea e ci ha raccontato di tutte le cose belle che facevano insieme. Ecco perché abbiamo deciso di organizzare questo memorial per ricordarlo”, dichiara Michela Atzori a pochi minuti dal fischio di inizio delle partite. “Siamo alla quinta edizione – prosegue Nando Atzori – abbiamo coinvolto il comune e anche il sindaco ha deciso di partecipare pur non avendo un passato da giocatore”.