Medici da altre regioni per potenziare le strutture d’emergenza, Roberto Tomatis (FdI) appoggia la proposta di Brunetto

Albenga. “Fratelli d’Italia accoglie favorevolmente la proposta del presidente della commissione regionale sanità Brunello Brunetto di anticipare l’ingresso al mondo del lavoro degli specializzandi iscritti al quarto anno di Università (facoltà di medicina) e al tempo stesso di attivare le convenzioni con le altre regioni per potenziare le strutture emergenziali”. Lo afferma in una nota Roberto Tomatis, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale ad Albenga.

“E’ una proposta interessante che porterà sicuramente dei risultati positivi, ma nel frattempo – chiarisce Tomatis – riteniamo che non sia una soluzione sufficiente per tamponare le carenze di personale nel sistema sanitario albenganese. Riteniamo che la soluzione più attuabile e perseguibile che peraltro ho evidenziato in consiglio comunale è quella di eliminare le incompatibilità dei medici di medicina generale (che hanno seguito i corsi di pronto intervento) e quindi di poterli far lavorare anche nei pronto soccorso o punti di primo intervento”.

“E’ necessario poi attivare, in tempi brevi, i corsi di emergenza territoriale destinati a quei medici che vorrebbero svolgere una parte della loro attività nelle strutture emergenziali”, conclude Tomatis.

Molto meno “conciliante” la posizione della commissione sanità di Grande Liguria: “Attivare convenzioni con le Regioni confinanti per creare flussi di medici specialisti ‘pendolari della sanità’ nei periodi di maggiore affluenza turistica? Che dire chi ha creato il problema oggi propone idee per risolvere il problema stesso. Per chi ha la memoria corta ricordiamo che qualcuno aveva trovato la soluzione, ovvero fare in gestione gli ospedali ai privati, cosa che rispetto al pubblico non portava cambiamenti ai cittadini ma consentiva di avere pronto soccorso e ospedali all’avanguardia. Nella provincia di Savona si trattava di Albenga e Cairo”.

“Facciamo sommessamente presente che chi trovò la soluzione per fare ‘funzionare’ gli ospedali era parte integrante della maggioranza che oggi governa la Regione e che cammin facendo ha cambiato idea. Grande Liguria continua a pensare che se si vuol risolvere in modo serio la questione sia necessario lasciare da parte populismo e problemi interni ai partiti correggere gli errori di gestione tornando sui propri passi”.