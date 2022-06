Varazze. Tamponamento tra tre auto e due moto in A10, tra i caselli di Varazze e Arenzano in direzione Genova. È successo oggi nel tardo pomeriggio.

Quattro persone sono rimaste ferite in modo non grave e sono state trasferite in ospedale.

L’incidente ha causato sei chilometri di coda. Sul resto della rete non si registrano particolari criticità nonostante il rientro dalle località rivierasche.