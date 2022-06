Marcia: Mattia Braggio è quarto a Firenze e si qualifica per gli Italiani assoluti

Firenze. Intensa ed emozionante due giorni di gare all’Asics Firenze Marathon Stadium con il Challenge nazionale, una formula inedita, già collaudata molti anni fa ma rimodulata e riproposta di fatto per la prima volta, che assegnava di diritto cinque posti per ogni gara ai campionati italiani assoluti in programma a Rieti fra tre settimane, posti a cui, per selezionare i partecipanti ai Tricolori, si devono aggiungere i migliori undici atleti del ranking nazionale stagionale.

Mattia e Elisa Braggio, finalesi, cresciuti nell’Atletica Ceriale San Giorgio ed ora tesserati per l’Atletica Spezia Duferco, hanno risposto presente all’appuntamento nella 10 chilometri con prestazioni positive, nonostante il caldo torrido.

Mattia si è classificato quarto con il tempo di 46’20″70, conquistando così il pass per i campionati italiani. Elisa ha concluso la gara al decimo posto con il crono di 57’28″29.