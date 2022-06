Maltempo, chiusa l’Aurelia a Varigotti: detriti e cipresso sulla strada

Finale Ligure/Noli. A causa del maltempo, che ha provocato allagamenti, è stato temporaneamente chiuso un tratto della strada statale 1 “Aurelia” tra Noli e Finale Ligure. Dunque un nuovo provvedimento di stop alla viabilità su un collegamento fondamentale per il territorio, in particolare nella stagione turistica.

Secondo quanto appreso, il temporale e le piogge hanno colpito la circolazione viaria per la caduta di detriti che hanno reso inagibile e pericolosa la viabilità, in una zona soggetta da tempo all’intervento di messa in sicurezza di un intero versante soggetto a dissesto idrogeologico.

Il fatto più critico è la caduta di un cipresso poco dopo la galleria di Punta Crena a Varigotti.

Aurelia resterà chiusa fino alla fine delle operazioni di rimozione: personale di Anas, presente sul luogo per la disposizione di chiusura, sulla base del prossimo sopralluogo tecnico per la sicurezza stradale del tratto di Aurelia e in relazione all’evoluzione delle condizioni meteo, deciderà sulla possible riapertura.

L’interdizione è stata disposta tra il km 590,200 e il km 597,000. Il traffico è deviato sull’autostrada A10, in una giornata già “infernale” per il traffico autostradale per la presenza dei cantieri e l’incidente. In alternativa anche la strada collinare per Le Manie.

Assieme a operai e tecnici Anas, sul posto sta operando la polizia municipale per la regolazione della viabilità, che registra forti rallentamenti e code a seguito della chiusura: un vero e proprio congestionamento viario nell’ora di punta della mobilità stradale.

Non sono mancate segnalazioni e chiamate ai vigili del fuoco, tuttavia non si registrano particolari emergenze: ad Albenga in atto valutazione per la chiusura di via del Cristo.

Oltre al ponente della nostra regione, anche il levante ligure, dove si è concentrata la maggior parte delle precipitazioni in serata, ha visto allagamenti, blackout e decine di interventi per i vigili del fuoco.

Prosegue fino alle 2.00 di notte l’allerta gialla per temporali proprio sul levante, fino a mezzanotte sul settore centrale della regione e sul savonese.