Mahmood in tour, il 27 agosto tappa a Loano

Loano. Il cantautore che ha vinto due edizioni del Festival di Sanremo (una a febbraio con Blanco) ha annunciato nuove date dei concerti che lo vedranno protagonista quest’estate dopo i successi di Parigi, Losanna, Londra, Madrid. Loano sarà una delle tappe della sua tournée. Mahmood arriverà sabato 27 agosto alle 21.30 in piazza Italia grazie al Comune di Loano e a Strobe Srl.

A meno di due mesi dalla sua seconda partecipazione all’Eurovision Song Contest (Torino, 10-14 maggio 2022) e reduce dal successo al 72^ Festival di Sanremo, dove ha vinto con “Brividi” con Blanco, il brano più ascoltato di sempre in un giorno su Spotify Italia con 3.384.192 stream in sole 24 ore dall’uscita e certificato triplo disco di platino, Mahmood inaugurerà il tour estivo il 7 luglio alla Cavea Parco Della Musica di Roma. Quindi toccherà praticamente tutta Italia per arrivare a Loano il 27 agosto per un concerto che regalerà forti emozioni. Tra le canzoni con cui Mahmood si esibirà sul palco, non solo i fortunatissimi inediti del suo ultimo album “Ghettolimpo” e la sanremese “Brividi”, ma anche alcuni tra i successi più amati dei suoi progetti discografici meno recenti, come “Gioventù Bruciata” e il singolo “Dorado”, con Sfera Ebbasta e Feid. Ecco la possibile scaletta del concerto di Mahmood basata anche alle sue recenti esibizioni per il Ghettolimpo Tour 2022 nei club di Italia ed Europa: “Dei”, “Ghettolimpo”, “Baci dalla Tunisia”, “Inuyasha”, “Il Nilo nel Naviglio”, “Eternantena”, “Dorado”, “Remo”, “Gioventù bruciata”, “Icaro è libero”, “Kobra”, “Rubini”, “Karma”, “T’amo”, “Barrio”, “Talata”, “Rapide”, “Brividi” e “Soldi”.

Ventinove anni, Alessandro Mahmoud, in arte Mahmood, con mamma sarda e papà egiziano si è presto imposto sulla scena musicale italiana, anche se decisiva è stata la partecipazione al Festival di Sanremo del 2019, che ha vinto col brano “Soldi”. Forse pochi lo ricordano invece per la sua partecipazione a “X Factor”. Era il 2012, infatti, quando Mahmood partecipava alla sesta edizione del talent show nella categoria “16-24 Uomini” capitanata da Simona Ventura. Inizialmente era stato scartato dalla stessa conduttrice agli “Homevisit”, poi il ripescaggio dal televoto e infine l’eliminazione nel corso della terza puntata. E proprio dopo questa esperienza televisiva ha iniziato a scrivere e produrre i suoi pezzi.

Mahmood è un artista pieno di talento ed è riuscito a imporsi all’attenzione di pubblico e critica con la voce ma anche con lo stile. Il cantante è infatti considerato un’icona, per cui l’abbigliamento non ha regole ma segue solo il gusto personale.

Mahmood ad oggi conta 12 dischi di platino e 9 dischi d’oro in Italia, 6 dischi di platino e 3 dischi d’oro all’estero e ha quasi 1,5 miliardi di streaming totali all’attivo. Ha pubblicato con Mondadori il libro a fumetti “Ghettolimpo – Sui Sentieri dell’Anima”.

La conferma del concerto di Mahmood d’ora in poi diventerà una notizia virale. Commentano il sindaco di Loano Luca Lettieri e l’assessore al turismo Enrica Rocca: “E’ per noi un enorme piacere, dunque, poterlo avere a Loano per un concerto che, ne siamo certi, difficilmente i nostri concittadini e turisti potranno dimenticare. Come avvenuto nel 2019 con i Subsonica, come amministrazione abbiamo voluto offrire alla nostra città una serata di grande musica in compagnia di un artista di assoluto primo piano. L’estate 2022 di Loano si preannuncia ricchissima di emozioni e divertimento per tutti i gusti e tutte le età”.

Aggiunge Paolo Savina, responsabile di Strobe Srl: “Siamo davvero orgogliosi di portare a Loano un artista tutto tondo. Cresce l’attesa per il pubblico per ascoltare le sue canzone che segnano un percorso artistico a dir poco stelllare. E’ infatti un’eccellenza della musica dopo la vittoria al Festival di Sanremo e al grande successo dell’album ‘Ghettolimpo’. Oltre a essere un artista di fama internazionale, è anche un apprezzato autore. Ha scritto canzoni per Elodie (Nero Bali, Andromeda), Michele Bravi (Presi Male), Marco Mengoni (Hola – I say) e molti altri, e ha firmato ritornelli per Fabri Fibra (Luna), Gué Pequeno (Doppio Whisky) e Marracash (Non sono Marra)”.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 392.1854443 info@italianticket.it

TICKET ONLINE www.Italianticket.it ITALIANTICKET®

TICKET €39,00 (comprensivo di prevendita)

Tutte le news e le anteprime potranno essere seguite su Areamediapress, partner ufficiale di Strobe Srl.