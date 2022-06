Maggioranza senza numero legale, investimenti per 100mln “salvati” dalle minoranze

Liguria. La maggioranza di Giovanni Toti oggi in Consiglio regionale si è presentata a inizio seduta con soli 13 consiglieri, troppo pochi per garantire da soli il numero legale. All’ordine del giorno il disegno di legge sulla partecipazione della Regione Liguria a una società consortile per la realizzazione dell’Ecosistema dell’innovazione, un progetto finanziato dal Pnrr con circa 100 milioni di euro.

Determinante è stata alla fine la presenza della minoranza che, pur potendo abbandonare i banchi per far saltare la deliberazione, ha deciso di rimanere in aula e votare il provvedimento, approvato con 25 favorevoli e 3 astenuti (Lista Sansa). La decisione è stata presa non senza polemiche al termine di una conferenza dei capigruppo.

“Siamo rimasti in aula perché è un progetto di qualità, ma si tratta di un fatto negativo”, ha commentato il capogruppo del Pd Luca Garibaldi. “Ringrazio l’opposizione per la collaborazione, è giusto riconoscere quando accade – ha commentato Angelo Vaccarezza, capogruppo della Lista Toti -. Questo è un provvedimento nell’interesse di tutti i liguri”.

Ma critiche ai consiglieri di maggioranza sono arrivate dallo stesso presidente Giovanni Toti: “Se la maggioranza non aveva i numeri male ha fatto a non averli. È un dovere di tutti garantire il numero legale, anche se un provvedimento votato a larghissima maggioranza in commissione non dovrebbe essere inquinato da piccole polemiche o tatticismi”.

La società consortile, cui la Regione partecipa con un capitale sociale di 10mila euro, sarà il soggetto attuatore del progetto Robotics and AI for Socio-economic Empowerment (Raise). Si tratta di un piano per lo sviluppo della robotica e delle intelligenze artificiali declinate in diversi ambiti: dalla sanità alle città dall’ambiente fino ai porti, attuato da Università, Iit, Cnr e Regione.

“Per favorire il progresso e la diffusione della ricerca, oltre che lo sviluppo dei processi di innovazione del sistema economico e produttivo ligure, Regione Liguria aderisce alla costituzione della società consortile per la realizzazione del progetto Raise con il quale, in collaborazione con Università di Genova, Cnr e IIT, intendiamo sostenere la nascita in Liguria di uno degli undici ecosistemi dell’innovazione nazionali – spiega l’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti – Un’azione che ci ha permesso di intercettare oltre 100 milioni di euro nell’ambito del Pnrr e che è coerente con il programma regionale di ricerca, sviluppo e innovazione”.

Alla costituzione della nuova società sono autorizzate a partecipare le società in house Filse e Liguria Digitale. “Il provvedimento – osserva il presidente della Regione Giovanni Toti – è stato approvato a larga maggioranza, con senso di responsabilità di tutti i consiglieri, di maggioranza e opposizione”.

“Ringraziamo il senso di responsabilità del Consiglio – aggiunge Benveduti – Questo provvedimento permetterà di rafforzare quelle competenze scientifiche e tecnologiche che fanno della Liguria una delle regioni maggiormente attrattive per aziende, investitori e ricercatori nazionali e internazionali”.