Madonna della Visitazione, a Loano il concerto della Fanfara di Presidio del Comando Marittimo Nord

Loano. A Loano fervono i preparativi per la celebrazione della Festa della Madonna della Visitazione, protettrice del mare e dei marinai, la cui arca è custodita nell’oratorio della Confraternita delle Cappe Turchine.

Le celebrazioni culmineranno il 2 luglio con la grande, tradizionale processione che si snoderà per le vie cittadine, a cui parteciperanno molte confraternite provenienti da diverse regioni che sfileranno, in preghiera, con loro artistici crocifissi, gli antichi stendardi, cappe, insegne, torchie ed altro.

Il consiglio di amministrazione della confraternita ha inoltre organizzato un evento musicale che si propone di offrire a loanesi ed ospiti una serata di serenità. Il 30 giugno alle 21.15 in piazza Italia la prestigiosa Fanfara di Presidio del Comando Marittimo Nord terrà un concerto in onore della Madonna della Visitazione.

La Fanfara di Presidio del Comando Marittimo Nord trae le sue origini dai diversi complessi strumentali della forza armata che si sono succeduti nella città della Spezia dopo l’Unità d’Italia e fino all’inizio del secondo conflitto mondiale. Nata per scandire la vita degli equipaggi delle navi, dal rientro della franchigia alle operazioni di carbonamento, oltre che per assolvere compiti di rappresentanza nelle cerimonie militari, nel corso del tempo la Fanfara è cresciuta sia a livello professionale che artistico, con molteplici esibizioni in teatri e piazze italiane ed estere. E può vantare un vasto repertorio che spazia da quello celebrativo al lirico sinfonico, con predilezione per la musica originale per banda, fino ad arrivare alla musica legger ed al jazz.

Il complesso strumentale ha un organico composto da sottufficiali in servizio permanente effettivo (nei ruoli di marescialli, sergenti, e graduati) e da volontari in ferma prolungata diplomati in vari conservatori italiani. Eè diretto dal 2015 dal Maestro Primo Luogotenente Vito Ventre.