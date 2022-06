Lotta alla cimice asiatica, a fine giugno nuovi rilasci della vespa samurai in 9 località liguri

Liguria. Nuovi rilasci del Trissolcus Japonicus (Vespa Samurai) in Liguria il 28 e il 29 giugno per il contrasto alla proliferazione della cimice asiatica.

“Le vespe samurai innocue per l’uomo, le api e gli animali, si stanno rivelando efficaci – spiega il vice presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura – tanto che Regione Liguria ha ottenuto il rinnovo dell’autorizzazione alle immissioni dal Ministero della Transizione Ecologica. La nuova tornata, la prima del 2022, coinvolgerà 9 siti da Ponente a Levante (Badalucco, Pontedassio, Albenga, Finale Ligure, Savona, Rapallo, Lavagna, Follo e Sarzana), insistendo sugli areali a vocazione agricola maggiormente colpiti dalla cimice asiatica”.

“Mi complimento con gli uffici e con i tecnici del Servizio Fitosanitario Regionale che si occupano delle immissioni e monitorano costantemente la situazione per ottenere il riequilibrio ecologico incoraggiando l’insediamento della vespa samurai sul nostro territorio. Il successo dell’iniziativa è frutto di proficue sinergie del personale specializzato con tecnici, aziende agricole, istituti agrari e privati cittadini che stanno partecipando attivamente all’attività di raccolta e di controllo”.

Un progetto importante per l’ambiente e per dare respiro alle imprese del territorio, per quelle coltivazioni, come le olive da mensa, che sono state danneggiate duramente negli anni passati dalla cimice asiatica.