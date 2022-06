Long Covid, Regione: “In ogni Asl strutture dedicate per la cura e il monitoraggio del virus”

Regione Liguria istituirà strutture ad hoc per la cura dei pazienti long Covid in ogni Asl.

Il Consiglio regionale ha infatti approvato all’unanimità l’ordine del giorno, sottoscritto da tutti gruppi, che impegna la giunta ad adottare un programma di interventi che affronti il Long Covid, istituire strutture dedicate nelle aziende sanitarie del territorio ligure, attivando le specialità competenti nella diagnosi e trattamento delle persone colpite dal virus.

Tra gli obiettivi: coordinare e monitorare gli interventi clinici, raccogliere e trasmettere i dati per monitorare a livello regionale, l’evoluzione della malattia.

Nel documento discusso e approvato dall’assemblea legislativa ligure anche la necessità di intervenire nei confronti del Governo per estendere l’esenzione ticket a coloro che soffrono di Long Covid, ma non sono stati né ricoverati né visitati al pronto soccorso e, infine, ad individuare una struttura specifica per lo studio epidemiologico.

L’iniziativa arriva anche in relazione ad una risalita dei contagi, nonostante una situazione sotto controllo a livello di ricoveri ospedalieri.

Il Covid continua a contagiare dopo la guarigione tra il 10 e il 20% dei pazienti liguri, secondo le attuali stime sanitarie.

Tra le criticità quella dei pazienti che scoprono di essere positivi con tampone quando si recano negli ospedali per altre patologie, seppur asintomatici. Quindi, lo scopo è quello di rafforzare sotto il profilo organizzativo, strutturale e funzionale l’attività sanitaria del long Covid, evitando sovraccarichi ospedalieri.