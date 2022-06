L’omaggio all’assessore Claudio Casanova: “Ultima battaglia a difesa dell’outdoor e del turismo green”

Finale Ligure. CIA Savona si unisce al cordoglio e alle condoglianze per la scomparsa dell’assessore comunale di Finale Ligure Claudio Casanova.

“Cia Savona aveva collaborato con l’assessore finalese sia nel Comitato Locale per il Turismo che in quello provinciale presso la Camera di Commercio, oltre a diverse iniziative di valorizzazione dei prodotti locali.

“L’associazione agricola lo ricorda propositivo, equilibrato e con una grande capacità di lavoro”.

“Di recente aveva seguito anche la problematica della peste suina, al fianco di CIA, per le limitazioni all’attività outdoor e al turismo green”.

“Una grave perdita per la famiglia, per Finale Ligure e il settore turistico-produttivo: Casanova ha rappresentato un vero e proprio punto di riferimento per cittadini, operatori e associazioni di categoria del nostro territorio. Mancherà a tutti noi…” conclude il ricordo di CIA Savona.

E oggi lunga fila di persone e cittadini finalese e non solo per la camera ardente allestita in Comune, per l’omaggio all’assessore finalese prematuramente scomparso. Domani mattina sarà disposta la cremazione della salma, alle 18.00 di oggi l’ultimo saluto del Consiglio comunale con il discorso del sindaco Ugo Frascherelli.

Tra i messaggi arrivati nelle ultime ore quello del sindaco di Calice Ligure Alessandro Comi: “Ci sono persone che nel loro agire quotidiano portano una parte del loro animo, dimostrando nella loro attività professionale e pubblica ciò che essi siano oltre alla loro qualifica professionale od alla carica che rivestono”.

“Disponibilità, altruismo, generosità ed educazione sono alcune delle qualità che li contraddistinguono, impreziosite dalla spontaneità dei loro gesti”.

“È una parte intima che in contesti pubblici dimostra ciò che queste persone abbiano dentro, nel cuore. Claudio Casanova era una persona speciale, un valore aggiunto per tutti coloro che abbiano lavorato o collaborato con lui durante la sua, purtroppo, troppo breve vita, era un punto fermo e di riferimento e fiducia per l’amministrazione comunale finalese e per i cittadini che degnamente rappresentava”.

“Le innumerevoli espressioni di cordoglio di questi tristi giorni testimoniano quanto fosse riconosciuto e stimato il suo operare dalle nostre comunità, a loro ci uniamo nell’esprimere le nostre più sentite e profonde condoglianze alla sua famiglia così duramente colpita da questa improvvisa perdita”.

“A voi si stringe con affetto l’intera comunità calicese. A Claudio il nostro doveroso e sincero ringraziamento per ciò che ha fatto, per ciò che è stato e che siamo certi non sarà dimenticato. Addio Claudio” conclude.