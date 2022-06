Loano, tutto pronto per la “Notte in Bianco” ed il grande concerto di Donatella Rettore

Loano. A Loano è tutto pronto per la “Notte in Bianco”, la lunga maratona di divertimento promossa dall’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano in collaborazione con Comitato Loanese e Fipe-Confcommercio.

Come sempre, l’elemento portante della manifestazione, in programma sabato 25 giugno, saranno gli esercizi commerciali ed i locali, che resteranno aperti fino a tarda sera ed offriranno originali punti di degustazione e, dalle 17, tante occasioni di shopping grazie al “desbarassu”.

Sempre a partire dalle 17 sulla passeggiata a mare troveranno spazio gli stand degli artigiani e degli artisti dell’associazione Artigianalmente, che fino a sera esporranno i frutti del loro ingegno e della loro abilità. Sulle bancarelle si potranno trovare opere di scultura, pittura, disegno, incisione ed arti figurative oltre a ceramiche dipinte, oggetti intagliati nel legno, vetro dipinto, borse e cinture realizzate con il cuoio e bigiotteria d’arte.

Grande protagonista sarà la musica, con più di una dozzina concerti ed esibizioni di gruppi rock, cover band, gruppi jazz in diversi punti della città. A partire dalle 21 esibiranno: Emozioni in canzoni, Tribal Delight, Vespu Surdu, 4 WD, Premiato Cotonificio, Piano B, Studio 54, Simona Briozzo & Marco Cravero Acoustic Duet, Micky and the Red Rockets, She Rocks (nei pressi del Class Cafè), Floyd Accademy (nei pressi del Vittorino), 4 Real (nei pressi dell’Olivier’s Pub), Slot Machine (nei pressi del Bar Rino).

Alle 21.30 prenderà il via il grande concerto gratuito che costituisce il momento clou della Notte Bianca: quest’anno sul palcoscenico allestito in piazza Italia salirà Donatella Rettore con il suo “Tour Estivo 2022”.

In deroga al Regolamento di Polizia Urbana, dalle 19 di sabato 25 giugno alle 3 di domenica 26 giugno sarà possibile consumare bevande alcoliche anche al di fuori dei luoghi di somministrazione di alimenti e bevande. Resta invece in vigore il divieto di vendita di bevande ed alimenti in contenitori di vetro, lattine o altro materiale che non sia plastica, cartone o tetrapak; come disposto dalla normativa vigente, è anche vietata, da parte degli esercizi di vicinato al dettaglio (negozi, medie strutture di vendita ed attività artigianali alimentari), la vendita di bevande alcooliche in contenitori di qualunque tipo dalle 24 del 25 giugno alle 6 del 26 giugno; è vietato il consumo in luogo pubblico e sulla pubblica via di qualsiasi bevanda ed alimento contenuti in bottiglie di vetro, lattina o altro materiale che non siano plastica, cartone o tetrapak.

Il concerto

Reduce dal grande successo dell’ultima edizione del Festival di Sanremo in coppia con Ditonellapiaga con la canzone “Chimica”, che di recente ha conquistato anche il Disco di Platino nella Classifica FIMI, e dal tour teatrale, Rettore riproporrà i suoi grandi successi. Sarà anche l’occasione per festeggiare i 40 anni di “Lamette” e “Kamikaze rock’n’roll suicide”.

Un messaggio di speranza e di ripartenza dopo un periodo buio per tutta la musica live, rivolto con particolare attenzione alle giovani generazioni, proprio come afferma Rettore: “Voglio regalare attimi di leggerezza aiutando i più giovani a vivere questa fase importante della loro vita, sfogandosi con la musica e lo stare insieme e non con la violenza”. Aggiunge: “Dopo un periodo così difficile, in cui tutti abbiamo sofferto, dobbiamo ripartire. Chi fa musica si merita di sentire la gente sotto il palco che stona, sbaglia le parole, ma c’è… ed è viva, non dietro a uno schermo”. Ai tanti che definiscono Rettore un’icona, con l’umorismo che la contraddistingue risponde: “Le icone stanno sul computer; piuttosto mi chiamassero leggenda”. Ama definirsi “Poetessa psichedelica”.

Lo spettacolo si propone di diventare una vera e propria festa della musica: non mancherà occasione per il pubblico di interagire con Rettore, cantando, ballando e accompagnandola con il ritmo delle mani (e non solo). Dichiara: “L’amore e la musica mettono d’accordo tutti. Dovremmo fermarci per cercare la musica vera, quella che ci allontana dalle brutte notizie che ci propinano quotidianamente dalla televisione”.

Rettore è accompagnata dalla sua fedelissima band: Beatrice Rigillo a sax e voci, Emanuele Carulli al basso, Ettore Mirabilia alle tastiere, Massimo Fumanti alla chitarra, Valerio Pompei alle percussioni e Claudio Rego alla batteria. L’immagine è curata dallo stylist Silvio Luciani. Il tour è prodotto da Joe&Joe.

“Faccio da me”, il nuovo singolo di Rettore e Tancredi

Lo scorso 10 giugno è uscito “Faccio da me”, il nuovo singolo di Rettore, icona indiscussa che ha firmato (e segnato) un pezzo di storia della musica italiana, e Tancredi, cantautore, 20 anni, capace di trasmettere nelle sue canzoni verità ed emozioni forti ma con attenzione ad un sound anni 80/90, ex concorrente di Amici 20. Due generazioni a confronto unite dal tema e dal sound del brano. Il brano, con il carattere della disco music, reinterpretato ai giorni nostri, è prodotto da Luca Chiaravalli e Giordano Colombo ed è un inno all’emancipazione, alla libertà di vivere la sessualità come meglio si crede senza tabù, espresso con divertimento e senza malizia

Curiosa, irrequieta, ironica, spregiudicata, ribelle, provocante, provocatoria, in grado di unire pop, rock, sonorità disco e persino ska, Donatella Rettore o più semplicemente Rettore, è una cantante, cantautrice e attrice italiana. Uno spirito libero che ha pubblicato negli oltre 40 anni di carriera 19 album e venduto oltre 27 milioni di dischi nel mondo. Quest’anno ha partecipato in gara al Festival di Sanremo, insieme alla cantautrice Ditonellapiaga con “Chimica” ( Disco di Platino). Artista all’avanguardia dall’attitudine punk, prima vera rocker italiana, le sue performance sul palcoscenico sono dei veri e propri spettacoli totali, i suoi look hanno anticipato le mode e sono stati fonte di ispirazione per intere generazioni. Icona assoluta della pop culture, è sempre stata capace di reinventarsi e trasformarsi, diventando a tutti gli effetti un modello per le donne alla ricerca di indipendenza grazie anche ai testi delle sue canzoni, un condensato di doppi sensi, allusioni, provocazioni, giochi di parole e sperimentazioni. Rispetto ai temi trattati è sempre avanti rispetto ai tempi.

Tancredi, 21 anni, vive a Milano e ha frequentato il liceo classico, ma sin dai tempi della scuola la sua più grande passione è stata la musica, è infatti in questo periodo che inizia a scrivere i suoi primi brani. All’inizio si divertiva nel comporre in rima, con il tempo ha preso sempre più dimestichezza con la scrittura sino ad arrivare alla sua piena identità. Ha partecipato alla scorsa edizione di Amici20 e ha pubblicato l’EP “IRIDE” a maggio 2021 (oltre 46 milioni di streaming) che contiene il singolo “Las Vegas”, certificato Doppio Platino con oltre 40 milioni di streaming. Il suo ultimo album è “Golde Hour” e il suo singolo “Isole” è la colonna sonora della nuova serie tv Netflix “Di4ri”.