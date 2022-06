Loano, successo per la “Notte in Bianco” 2022

Loano. Ha ottenuto il consueto successo di pubblico l’edizione 2022 della “Notte in Bianco”, la manifestazione promossa dal Comune di Loano in collaborazione con Comitato Loanese e Fipe-Confcommercio che per tutta la giornata di ieri ha animato la città dei Doria.

Fin dal pomeriggio migliaia di persone hanno raggiunto Loano per approfittare delle occasioni di shopping offerte dagli esercizi commerciali e per dare un’occhiata alle proposte del mercatino degli artigiani e degli artisti di “Mestieri in piazza”.

Alla sera, anche il palato ha avuto la sua parte con lo street-food.

Il momento clou della serata è stato il grande concerto gratuito con Donatella Rettore in piazza Italia, affollata al massimo della capienza consentita (pari a 4 mila persone).

Prima dell’inizio del concerto, il Comune di Loano ha consegnato ai Bagni Marini la Bandiera Blu, il riconoscimento internazionale che Fee conferisce alle località costiere che soddisfano determinati criteri dal punto di vista della qualità delle acque e dei servizi offerti.

Soddisfatti il sindaco di Loano Luca Lettieri e l’assessore a turismo, cultura e sport Enrica Rocca: “Dopo due anni di stop forzato, i nostri concittadini ed ospiti hanno potuto godere di una serata di puro divertimento con uno dei più attesi ed apprezzati eventi del nostro calendario estivo. Un grande successo, frutto del lavoro degli uffici, del Comitato Loanese, di Fipe-Confcommercio e delle tantissime persone che hanno contribuito alla sicurezza della manifestazione”.