Loano, lavori sul ponte dei Meceti: attivato un bypass nella zona artigianale

Loano. Al fine di ridurre i disagi dovuti al cantiere per l’ampliamento del ponte stradale che scavalca il Nimbalto in località Meceti, l’amministrazione comunale di Loano ha attivato un bypass stradale che, attraversando la zona artigianale, consente (a chi viene da monte) di raggiungere la zona di ponente di Loano e viceversa senza attraversare tutta la città.

“La ‘bretella’ è del tutto provvisoria è stata aperta grazie ad un accordo con i privati proprietari di alcuni terreni – spiega l’assessore ai lavori pubblici Vittorio Burastero – Ringraziamo tutti loro (ed in particolare la famiglia Orso) per aver compreso le esigenze del momento ed aver concesso di attraversare le loro proprietà”.

Per quanto riguarda invece l’ampliamento del ponte, gli interventi per il primo lotto di lavori sono tuttora in corso: nei giorni scorsi, infatti, è stata completata la “gettata” di cemento per la realizzazione del corpo centrale del viadotto. A novembre prenderà il via il secondo lotto, con la realizzazione dei nuovi muretti laterali che consentiranno di recuperare ulteriore spazio per la carreggiata. Infine, nel 2023 verrà realizzato il nuovo passaggio pedonale.