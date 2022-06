Lions Club del Golfo, Enrico Tassinari guiderà il nuovo Consiglio Direttivo

Spotorno/Noli. Si è svolta giovedì la cerimonia della Campana, detta anche Passaggio delle cariche, dei Lions del Golfo presso il Tirreno di Spotorno.

“La cerimonia è stata particolarmente suggestiva perchè racchiudeva in sè ben tre eventi lionistici importanti: il cambio di Presidenza, ma anche la 34a Charter del Club che è nato nel lontano 1988 nonchè l’ingresso nel sodalizio di un nuovo socio”, hanno detto dal Club.

Alla serata hanno preso parte il Governatore del Distretto 108ia3 eletto per l’anno sociale 2022-2023 Claudio Sabattini e il Past Governatore Gian Costa, nella veste di responsabile della Fondazione LCIF, che ha tenuto una breve allocuzione sui lusinghieri risultati della stessa e ha ringraziato per la generosa offerta di un contributo che il Lions ha voluto in questa occasione offrire alla stessa.

Annalia Aime socia del Lions Club gemello Le Cannet Mougins ha portato i saluti dei soci francesi e augurato al neo Presidente un anno sociale ricco di iniziative e di collaborazione.

Al Presidente Giampaolo Calvi succede il Dott. Enrico Tassinari che guiderà il nuovo Consiglio Direttivo per il prossimo anno sociale .

“La kermesse si è conclusa con un bellissimo Recital del Duo Elena Buttiero e Ferdinando Molteni che hanno piacevolmente intrattenuto i presenti con le più belle canzoni di Tenco,Lauzi,DeAndré e Gino Paoli, inframezzati da aneddoti ,alcuni noti altri sconosciuti ai più”, hanno concluso.

E’ stato un autentico momento di condivisione in vista della ripresa delle attività in presenza che si spera possano riprendere a svolgersi a partire dal 1 luglio.

Antonio Rovere