Liceo Calasanzio di Carcare: Verallia premia la 2° D per il progetto “Ambiente e sostenibilità”

Carcare. Martedì 7 giugno è avvenuta la premiazione dei lavori presentati dalle classi seconde partecipanti al progetto in collaborazione con Verallia avente come tema “Sostenibilità e ambiente”. La classe premiata è la 2°D del Liceo Linguistico, che ha proposto una serie di video tutorial per il rispetto dell’ambiente.

Oltre a ricevere la targa premio, prontamente esposta in classe, i ragazzi sono stati omaggiati di un taccuino, una penna e una t–shirt con il logo di Verallia. L’azienda ha anche offerto l’acquisto di strumentazione per i laboratori della scuola.

Negli stessi giorni, il Liceo ha anche festeggiato la fine dell’anno scolastico. Per l’occasione ben tre delle ultime giornate di scuola (il 6, il 7 e l’8 giugno) sono state riservate ad attività all’aria aperta, tra sport e svago. Per congedare i propri studenti i docenti di Scienze Motorie hanno organizzato un torneo studentesco di calcio presso il campo Corrent di Carcare, che ha coinvolto sia i ragazzi che le ragazze di tutte le classi dell’istituto in giornate diverse.

“A prescindere dalle prestazioni sportive, l’iniziativa, graditissima da studenti e docenti, è stata un’ottima occasione di riconquista di spazi, contatti e sane relazioni di cui tutti sentiamo un’estrema necessità – hanno commentato dalla scuola -. Auguriamo affettuosamente a tutti i nostri ragazzi una serena estate di meritato riposo e leggerezza per poter riprendere col giusto vigore e la necessaria energia le attività a settembre. Buone vacanze!”.