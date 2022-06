Savona. La Carige Rari Nantes Savona ha vinto la medaglia d’argento nella finale del libero combinato che si è conclusa ieri sera nella piscina comunale Zanelli di Savona, dove si sta svolgendo il campionato italiano assoluto estivo di nuoto sincronizzato.

Le savonesi, che schieravano una squadra molto giovane priva delle nazionali impegnate nella preparazione del Mondiale, hanno totalizzato 86.1333 punti.

Al primo posto si è classificato il Busto Nuoto che ha totalizzato 86.7667 punti. L’All Round con 83.1667 punti si è piazzato al terzo posto.

Estremamente emozionante l’esibizione della Nazionale ucraina, che è ospitata dalla Federnuoto e dalla Rari Nantes Savona proprio a Savona. Il pubblico, che ha gremito gli spalti della Zanelli, ha tributato alle atlete un caloroso appaluso di benvenuto ed una standing ovation al termine dello strepitoso esercizio che ha concluso la giornata di gare. Alle atlete della Nazionale ucraina l’assessore Rossello ed il consigliere Burlando hanno voluto donare un ricordo a nome della città di Savona.

La premiazione delle atlete è stata effettuata dall’assessore allo sport del Comune di Savona, Francesco Rossello, dal consigliere comunale, Luca Burlando, dal Ct della Nazionale italiana di nuoto sincronizzato, Patrizia Giallombardo, e dal responsabile tecnico organizzativo della Federnuoto, Laura De Renzis.

Sincro, campionati italiani assoluti: la finale del libero combinato

La squadra della Carige Rari Nantes Savona era composta da Carmen Rocchino, Sophie Tabbiani, Sofia Mastroianni, Nicolò Ogliari, Vittoria Meucci, Vittoria Peri, Beatrice Andina, Giulia Vernice, Giorgia Lucia Macino, Beatrice Petta, Greta Gitto, Sara Prostamo, Irene Affatati e Paola Scaltritti.

La atlete biancorosse erano guidate dagli allenatori Benedetta Parisella, Carolina Camardella e Davide Torreggiani.

La manifestazione è organizzata dalla Federazione Italiana Nuoto in collaborazione con la Rari Nantes Savona. L’ingresso per assistere a tutte le gare in programma è gratuito.