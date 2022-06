Legino, presentati i giocatori in vista della prossima stagione: spiccano Piu e Crocilla, numerosi giovani promossi dal settore giovanile

Savona. Ieri allo stadio Ruffinengo è andata in scena la presentazione della prima squadra del Legino, formazione savonese volenterosa di rappresentare al meglio la cittadina.

Così mister Fabio Tobia: “La scorsa stagione siamo arrivati quinti, record di punti del Legino in Promozione. Nostro obiettivo sarà arrivare nelle prime cinque. L’importante sarà riuscire a non sbagliare quello che abbiamo sbagliato l’anno scorso. Quest’anno abbiamo cercato di costruire un gruppo umano, omogeneo sotto l’aspetto dei valori”.

“Quest’anno la definizione della rosa già ora ci dà una marcia in più – prosegue l’allenatore – in tutti i reparti siamo coperti, dobbiamo non venire meno al nostro solito modo di lavorare. L’anno scorso la Juniores ha fatto un campionato incredibile. Il mix deve essere un valore aggiunto, stesso elemento che dovranno portare i giocatori di esperienza aiutando i più giovani. Abbiamo molti 2005 interessanti”.

Le prime novità in rosa sono state il portiere Pastorino, il difensore Crocilla e l’attaccante Piu. Al Ruffinengo lavori in corso per portare in verdeblù il forte esterno d’attacco Manuele Macagno, visto che Nicolò Tobia giocherà in Serie D con il Casale.

Il gruppo verdeblù sarà composto da Fabian Dorno, Simone Del Nero, Daniele Maruca, Edoardo Donna, Sahel Garzoglio, Filippo Garbarini, Alejandro Kertalli, Michele Latini (2004), Gianfelice Mollo, Sadiku Leon, Niccolò Piu, Federico Grossi (2005), Simone Pollero, Daniel Saporito, Roberto Semperboni, Lorenzo Crocilla, Rigers Uruci, Daniele Pastorino, Mohamed Lamine Diarra.