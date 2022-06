Legino, prende il via il calciomercato verdeblù: per la porta ecco Maruca e Pastorino

Savona. Da oggi si fa sul serio. Si potrebbe interpretare in questa maniera il comunicato apparso pochi minuti fa sui profili social del Legino, società che, dopo essersi concentrata sulla buona riuscita del torneo Nando Cogno come anticipato dal presidente Carella, si sta adesso dedicando alla strutturazione della rosa in vista della stagione 2021/2022.

Oggi ha quindi preso il via la serie di annunci ufficiali, di seguito ecco la nota diffusa dal club: “U.S. Legino 1910 annuncia che Daniele Maruca è confermato e farà parte della rosa del Legino anche nella prossima stagione.

A difendere la porta del Leze ci sarà anche Daniele Pastorino, classe 1998, in arrivo dal Pietra Ligure, squadra in cui ha militato nelle ultime due stagioni.

Benvenuto a Pastorino e buon proseguimento a Maruca.”

Il calciomercato del Legino si appresta dunque ad entrare nel vivo, l’appuntamento è ai prossimi giorni per scoprire chi vestirà verdeblù nei restanti ruoli.