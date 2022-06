Legino, Carella guarda al futuro blindando Tobia: “Il mister è intoccabile, dopo il Cogno prenderà il via il nostro mercato”

Savona. L’obiettivo di confermarsi tentando di fare sempre meglio. Risulta essere questa in estrema sintesi la volontà del Legino, società classificatasi quinta al termine di un campionato di Promozione avvincente e ricco di colpi di scena, un Girone A che fino alla penultima giornata ha permesso a Semperboni e compagni di poter sperare nella qualificazione ai playoff.

Alla fine così non è stato, ma l’impiego di numerosi prodotti del settore giovanile del club unito ad un’ossatura del gruppo ormai ben definitasi lasciano sicuramente trapelare ottimi spiragli per il futuro. Pietro Carella, presidente del sodalizio verdeblù intervenuto ai nostri microfoni, si è mostrato proprio di questo avviso: “A livello di prima squadra abbiamo vissuto una stagione altalenante. Siamo partiti ad handicap accusando mille difficoltà per la maggior parte causate dai numerosi infortuni. In occasione delle prime giornate del campionato non siamo mai riusciti a schierare la tformazione titolare. Successivamente però ci siamo ripresi, questo riuscendo fino alla fine a dire la nostra. Il distacco di punti ci ha impedito di disputare i playoff, ma con tutti i problemi che abbiamo accusato il quinto posto mi sembra un risultato più che onorevole”.

In seguito il numero uno del Legino ha menzionato i numerosi esordi dei giocatori emersi dal settore giovanile della società, un segnale positivo sul quale poter investire ulteriormente per il futuro prossimo. Infine l’intervistato ha blindato l’attuale tecnico dei verdeblù: “Mister Tobia è intoccabile. Per quanto riguarda invece il mercato, per il momento ci siamo presi fino al 12 giugno per riflettere concentrando le nostre energie sul torneo Nando Cogno, dopodichè proveremo a concludere qualche operazione”.

È terminata in questa maniera l’intervista a Pietro Carella, presidente del Legino il quale ha fatto il punto sulla stagione appena conclusasi volgendo lo sguardo verso il futuro.