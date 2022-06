Legino, anche l’assessore Rossello presente alla serata finale del Cogno: “Savona capofila nel mondo dello sport, una grande soddisfazione”

Savona. Domenica sera è andata in scena la serata finale del trofeo “Nando Cogno”, torneo organizzato dal Legino giunto quest’anno alla sua trentanovesima edizione. Oltre a numerosi ospiti sportivi di rilievo, in occasione della manifestazione erano presenti anche alcuni volti noti della politica locale e regionale, tra cui l’assessore allo sport del Comune di Savona Francesco Rossello.

Al termine dell’evento non sarebbe dunque potuto mancare un commento da parte di uno dei rappresentanti delle istituzioni, prontamente arrivato: “Il Cogno è un torneo importante giunto ormai alla sua 39esima edizione. È uno dei più noti della regione, lo dimostrano l’ampissima partecipazione e la cornice di pubblico fantastica accorsa per la serata della premiazione. In generale il ritorno alla pratica sportiva è importantissimo per la socialità dei ragazzi. A Savona quasi il 100% dei giovani pratica sport, un grazie speciale va al Legino con i conseguenti complimenti per la straordinaria organizzazione che ogni anno viene messa in campo”.

In seguito l’assessore dapprima ha augurato ai giovani calciatori impegnati per il torneo di riuscire a calcare le orme di El Shaarawy, questo successivamente menzionando gli ottimi risultati ottenuti dalle società locali: “La promozione del Rugby Savona si aggiunge ad una stagione di successi che ha visto l’Amatori Pallacanestro e il Circolo Scherma Savona conquistare la salvezza, la Rari Nantes ottenere l’ennesimo scudetto nel nuoto sincronizzato e tanti altri risultati degni di nota derivanti dal mondo delle arti marziali. Savona si è dimostrata capofila nel mondo dello sport, un vero piacere per chi rappresenta questo settore”.

È terminata in questa maniera l’intervista a Francesco Rossello, assessore allo sport del Comune di Savona mostratosi dunque molto soddisfatto per i risultati ottenuti dalle società locali nel corso della stagione da poco conclusasi.