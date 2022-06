Lavori in via Nizza a Savona: nuove modifiche al servizio di TPL Linea

Savona. TPL Linea avvisa gli utenti e i viaggiatori che, al fine di consentire lavori di manutenzione stradale in via Nizza nel comune di Savona, sono previste nuove modifiche alla viabilità che riguardano il tratto viario dalla rotonda nei pressi di “Casco Bene” fino alla rotonda della “Ekom”.

L’intervento di manutenzione stradale, finito al centro delle polemiche per i disagi e le conseguenze sulla mobilità cittadina, comporta ancora alcuni cambiamenti al normale percorso dei bus di linea.

Con decorrenza immediata e sino a terminate esigenze nuovo aggiornamento sul servizio di trasporto pubblico locale, che interesserà alcune linee dei collegamenti urbani:

– Linee 6 – 6/ – 9 (cimitero) – 37 – 39 e 40/ direzione Savona centro: percorso regolare;

– Linea 6 – 6/ – 9 (cimitero) – 39 direzione Vado Ligure: gli autobus effettuano regolare percorso fino alla rotonda nei pressi di Casco Bene, svoltano a destra nel tunnel di Corso Svizzera, svoltano a sinistra percorrendo la strada a scorrimento veloce fino alla rotonda dell’autostrada, svoltano a sinistra in via Nostra Signora del Monte e giunti alla rotonda dell’Ekom svoltano a destra e riprendono regolare percorso su via Nizza.

– Linea 40/ – 37 e 9 direzione Vado Ligure: gli autobus effettuano regolare percorso fino a piazzale Amburgo, proseguono dritti sulla strada a scorrimento veloce fino alla rotonda dell’autostrada, svoltano a sinistra in via Nostra Signora del Monte e giunti alla rotonda dell’Ekom svoltano a destra e riprendono regolare percorso su via Nizza.

Stando alle nuove indicazioni sulla viabilità, sarà istituito senso unico di marcia in via Nostra Signora del Monte direzione mare per agevolare la svolta a destra in via Nizza direzione Vado Ligure, una volta giunti nei pressi della rotonda dell’Ekom.

Seguiranno da parte dell’azienda di trasporto savonese altri aggiornamenti in base all’avanzamento del cantiere di lavori.