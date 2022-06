L’asfaltatura alle Fornaci manda in tilt Savona, Meles attacca: “Parodi trovi una soluzione o si dimetta”

Savona. “Se continuano questi disagi e non viene trovata una soluzione alternativa subito, l’assessore Parodi deve dimettersi“. A chiederlo è il consigliere comunale di minoranza Manuel Meles a due giorni dall’inizio dell’asfaltatura alle Fornaci.

Il traffico a Savona è andato in tilt e ha paralizzato alcune delle principali arterie cittadine. “E’ una doppia presa in giro, un disagio notevole e tempi lunghi. Non è possibile sminuire il problema o continuare a dire ‘abbiate pazienza'”, prosegue Meles.

Per Meles la soluzione potrebbe essere ricorrere ai cantieri mobili: “Anas li usa da anni, soprattutto sull’Aurelia”, spiega. E il consigliere pentastellato riporta il racconto di chi abita o lavora in zona: “I lavori occupano un tratto di strada poco esteso”.

“Non è pensabile che non si fosse immaginata questa situazione”, prosegue Meles. L’assessore Parodi aveva sottolineato: “Ci rendiamo conto dei disagi che si aggiungono a una situazione già difficile. Ci siamo attrezzati perché il tutto duri il minor tempo possibile. Abbiamo scelto una finestra strettissima per fare l’intervento, cioè quella tra la fine dell’anno scolastico e l’inizio vero e proprio della stagione estiva, periodi durante i quali questi lavori sono impensabili”. E Meles ribatte: “E’ una sottovalutazione gravissima. La maggior parte del traffico è data da pendolari esterni e interni”.

Per poter eseguire adeguatamente i lavori, insieme con la polizia locale, sarà predisposta una viabilità a senso unico fisso nella direzione da Vado a Savona che verrà dirottato a mare e a monte a seconda delle fasi di lavoro. Il solo tratto compreso tra via Cherubini/via Cimarosa e lo Scaletto dei Pescatori verrà mantenuto a doppio senso di circolazione per consentire l’accesso esclusivamente a residenti e autorizzati.