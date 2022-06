L’ambiente calcistico di Albenga: “Ora da Marinelli una proposta seria e concreta”

Albenga. Cominciano a trapelare interrogativi e malumori anche tra chi in un primo momento ha sostenuto la manifestazione di interesse di Simone Marinelli, presidente dimissionario del Savona, per l’acquisto dell’Albenga Calcio.

Pare, infatti, che nonostante la riunione svoltasi a fine settimana nella sede dell’Albenga, all’insaputa della presidenza Colla, con tesserati, genitori e tifosi, dove Marinelli si sarebbe addirittura auto proclamato presidente della società ingauna e illustrato il nuovo organigramma, lo stesso non avrebbe nemmeno formalmente avanzato una proposta per rilevare le quote societarie necessarie all’acquisizione.

Tra l’altro, nell’ambiente ora si teme per tale iniziativa una indagine della procura Federale.

Vero è che la famiglia Colla si è detta disponibile a cedere, ma ad oggi non ci sarebbe neppure una formale offerta da valutare.

Peraltro, a preoccupare i tifosi e i simpatizzati è la storia del vulcanico presidente Marinelli, come la squalifica di 8 mesi inflitta dalla Fgci e un Daspo in rampa di lancio ben più gravoso. Fa discutere, tra i genitori dei ragazzi, anche la natura della sua professione – giocatore professionista di poker – e gli eccessi del suo carattere (vengono citati il suo noto video in cui definisce volgarmente e in modo sessista la sindaco Giuliano di Vado Ligure e la “venuta alle mani” con l’allenatore Podestà per non aver ottemperato alle sue indicazioni).

Ma c’è di più: preoccupa fortemente anche il fatto che Marinelli possa acquistare l’Albenga e poi trasferire il titolo sportivo a Savona.

Sul piano formale la famiglia Colla e Cesare Cometto mantengono la massima riservatezza, ma confermano “di essere pronti e disponibili a valutare l’offerta di Marinelli purché sia seria e formalmente presentata come le norme federali impongono…”.

Interpellati da IVG.it sulle preoccupazioni nell’ambiente calcistica albenganese, che attende risposte e certezze da questa vicenda: “Per il momento ci sono stati solo contatti telefonici, nulla di più. Non intendiamo perdere tempo e per questa ragione, ancora oggi, abbiamo chiesto all’avvocato di Marinelli che ci formalizzi la sua offerta. Ora servono fatti e non parole” ha fatto trapelare l’attuale proprietà.