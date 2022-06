Laigueglia celebra i Santi Pietro e Paolo

Laigueglia. Questa sera alle 21 presso il molo centrale di Laigueglia, verrà celebrata la santa messa in onore dei Santi Pietro e Paolo.

A partire dalle 19.30 avrà luogo la tradizionale “pesciolata” in compagnia: stand gastronomici e sottofondo musicale.

“Si riprende con le manifestazioni della tradizione, in un’estate durante la quale si cercherà di tornare pian piano alla normalità dopo un lungo periodo di stop forzato – commenta il sindaco Roberto Sasso del Verme – Ospiti e cittadini sono invitati a partecipare per riscoprire i sapori del nostro territorio e per assistere alla Santa Messa in una atmosfera unica ed accogliente”.