Il 10 giugno la Rocchettese ha compiuto cinquant’anni. Tra le iniziative promosse dal club c’è stata anche la realizzazione di un video che ripercorre i momenti della storia della “Rocca”, dagli albori fino ai giorni nostri. Una storia fatta di sacrifici e di passione quella di una delle poche società dilettantistiche che può contare da tanti anni sulla presenza di un gruppo di ultras a sostenerla, i “Roman Bridge Warriors”.

“Il 10 giugno 1972 è stata l’alba della nostra storia – scrive il club – una storia fatta di passione, tradizione, attaccamento, dedizione, sport, calcio, amicizia, famiglia, campanilismo e amore per il proprio paese. Il 10 giugno del 1972 dopo aver preso parte a tornei estivi per qualche anno, nasce ufficialmente la nostra Rocchettese. Grazie al lavoro svolto e alla dedizione di cinquant’anni di generazioni dirigenziali differenti, la nostra realtà ha sempre offerto la possibilità a giovani rocchettesi e non, di poter praticare il giuoco del calcio. Il 10 giugno del 1972 prende vita ciò che per noi è una famiglia, fatta di valori e grandi emozioni”. In tutti questi anni ci ha sempre contraddistinto l’attaccamento e l’amore che i nostri tifosi e abitanti del nostro bellissimo paese, ci hanno sempre dimostrato. Il 10 giugno del 2022 sono cinquant’anni di storia”.

“Cinquanta pagine di storia scritte da ognuno di voi – continua la società – tifosi, giocatori, ex giocatori, dirigenti ed ex dirigenti. Pagine di storia scritte anche da persone che purtroppo non ci sono più; come il nostro caro presidente “Geppi” Giuseppe Bonifacino (a cui è intitolato lo stadio), il nostro caro dirigente Muschiato che ha perso la vita colto da un malore in panchina durante una gara di campionato, il nostro caro allenatore Giancarlo Roero rimasto nella storia per la storica promozione in Seconda Categoria trionfando ai play off, la nostra vecchia gloria Carlo Ferraro icona storica rossoblù ed infine il nostro grande tifoso Alessandro Saffirio, che ha tramandato la sua passione a intere generazioni fondando la nostra bellissima tifoseria. Ci sarebbero moltissime altre parole da utilizzare in giornate come queste, ma le teniamo in serbo per la giornata di festa del 23 Luglio presso il nostro impianto sportivo”.