La preoccupazione di Orsa Ferrovie Liguria: “A rischio la figura del capotreno”

Liguria. “Sta passando sotto traccia un nuovo attacco al lavoro, ai ferrovieri e alle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario. L’ERA (European Railway Agency) sta imponendo una serie di modifiche al Regolamento Circolazione Ferroviario (RCF) che rischiano di stravolgere il quadro normativo vigente, riducendo gli elevati standard di sicurezza finora raggiunti in ambito ferroviario nel nostro Paese”. A dirlo è .

“Nello specifico, i vincoli normativi fondanti l’attuale Regolamento ed indispensabili alla tutela della sicurezza dell’esercizio ferroviario, vengono spostati in capo al SGS (Sistema di Gestione della Sicurezza) delle Imprese Ferroviarie, lasciando alla discrezionalità delle singole Imprese e dei Gestori le questioni legate alla sicurezza pubblica delle persone. Si introduce quindi una libertà organizzativa che rischia di tradursi in un concreto abbassamento degli standard di sicurezza a favore di un contenimento dei costi di produzione del servizio”, proseguono.

“Dopo una completa deregolamentazione delle normative che riguardano il lavoro, non essendo vincolante l’applicazione di un contratto del lavoro unico di riferimento nel mercato ferroviario ormai liberalizzato, si prova a liberalizzare anche le regole che da sempre rappresentano la “Bibbia” per qualsiasi ferroviere – continuano. Una delle prossime ricadute a seguito di tali decisione, potrebbe essere, ad esempio, la sparizione della figura del Capotreno, con tutte le ripercussioni che ci potrebbero essere sia sulla sicurezza del trasporto sia sui livelli occupazionali dei lavoratori”.

“Noi siamo intervenuti, interessando le massime istituzioni a tale problematica e, a seguito del suo intervento, alcuni Onorevoli hanno già presentato un’interrogazione parlamentare in merito.

Compito del sindacato è anche quello d’informare adeguatamente i lavoratori di quanto sta succedendo e di intraprendere tutte le iniziative di sensibilizzazione dell’opinione pubblica, partendo dai fruitori del trasporto ferroviario, per porre rimedio a scelte scellerate delle istituzioni europee che sembrano più interessate a perseguire logiche di liberalizzazione del trasporto su ferro senza tenere in dovuta considerazione i livelli di sicurezza del trasporto stesso e le giuste tutele per gli operatori del servizio ferroviario”, hanno concluso.