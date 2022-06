La lista ‘Cairo in Comune’: “Per il carcere valutare la zona Passeggeri-Mazzucca fino al confine”

Cairo Montenotte. “Il Comune ha indicato le aree Tecchio – Villa De Mari per il nuovo carcere. Il Provveditorato avrebbe espresso un gradimento preliminare. Nessuna decisione è stata presa fino ad oggi e non sembra imminente. Esprimiamo forti perplessità su quella indicazione“. A dirlo è la lista “Cairo in Comune” in merito alla nuova struttura penitenziaria nel savonese.

E spiegano le motivazioni: “L’area va sott’acqua anche per ondate di piena non eccezionali. E’ successo due volte dal 2016 ad oggi. La Bormida dovrebbe essere arginata e incanalata per un altro mezzo chilometro a valle del Ponte Aneti. Questo sarebbe un grave errore idraulico e ambientale. E’ un’area verde, che tutti proclamano di voler conservare. Con quale coerenza si propone oggi per un massiccio intervento pubblico? Rinchiudere sette ettari a ridosso dell’abitato, della Villa de Mari e della Bormida con una cinta alta sei metri è uno sfregio al territorio cairese”.

“Operativamente si dovranno valutare aree non vergini da recuperare a nuove funzioni nella fascia sud del territorio comunale dalla zona Passeggeri – Mazzucca fino al confine. Ci sono aree con accesso diretto dalla viabilità principale e con poca o nulla interferenza con i centri edificati. Questa scelta consentirebbe l’insediamento di una struttura necessaria con il criterio del recupero e del rispetto del territorio che deve essere esemplare in un progetto pubblico che sarà fattore determinante nella futura storia locale”, hanno concluso.