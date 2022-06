La Genova Liguria Film Commission presa ad esempio in una importante ricerca dell’Università Cattolica

Liguria. Nei giorni scorsi è stata presentata, a Milano presso l’Aula Magna dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, la seconda edizione della ricerca finalizzata a indagare il peso della notorietà e attrattività delle destinazioni turistiche italiane e del ruolo dei media nella loro rappresentazione e valorizzazione, il progetto “Comunicazione, media e turismo”.

La ricerca realizzata da da Ce.R.T.A. – Centro di Ricerca sulla Televisione e gli Audiovisivi e Cattolica per il Turismo in collaborazione con Publitalia ’80 dedicata all’indagine sulla persistenza del “brand Italia” nell’immaginario di turisti e viaggiatori lungo tre assi principali: il contesto pandemico e post-pandemico e la riconfigurazione degli stili e modelli di turismo, la ri-scoperta dei “territori intermedi” come segno della vitalità, ricchezza e diversificazione dell’offerta attrattiva del nostro Paese, e la capacità dei contenuti mediali di generare riconoscibilità, desiderabilità e scelta effettiva dei luoghi italiani come mete di destinazione.

Alla presentazione era presente anche il Ministro del Turismo On. Massimo Garavaglia con il quale il 30 maggio, durante la sua presenza a Genova, la Genova Liguria Film Commission si è confrontata in merito all’importanza delle Film Commission emersa, anche durante il Convegno dell’Università Cattolica.

La Genova Liguria Film Commission è stata presa ad esempio da questa ricerca come spunto virtuoso e di riferimento a livello nazionale, per lo slancio date alle produzioni e per la collaborazione con le principali produzioni nazionali ed internazionali. Come case history è stato portato il progetto della serie TV Hotel Portofino.

Alleghiamo qui di seguito il link dell’intervento del Presidente della Film Commission Lombardia che fa riferimento al ruolo delle film commission portando ad esempio l’operato della Genova Liguria Film Commission, che è presente nella pubblicazione, ‘Scenari e sfide per il turismo post pandemia”.La ri-scoperta dell’Italia tra città, regioni e luoghi intermedi’, nata a seguito della ricerca.