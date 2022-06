La cairese Giusi Nisi nominata presidente regionale dell’Associazione Volontari Ospedalieri

Cairo Montenotte. Soddisfazione per la cairese Giusi Nisi, già presidente dell’AVO Valbormida che ora prende le redini della sezione regionale dell’Associazione Volontari Ospedalieri.

La nomina, arrivata pochi giorni fa, “conferma l’ottimo lavoro svoto da Giusi in questi anni difficili per uniti tutti i volontari valbormidesi – dicono da Avo Valbormida – le iniziative fatte sono state molteplici in sostituzione delle funzioni usuali di aiuto, ascolto e assistenza svolte nell’ospedale di Cairo e case di riposo di Altare, Cairo e Millesimo per ammalati e anziani. Tutte queste hanno avuto piena soddisfazione e collaborazione delle amministrazioni comunali, dell’ASL e del pubblico”.

“Quanto è stato fatto in Valle Bormida – continuano – ha avuto pieno riscontro e riconoscimento anche a livello regionale e hanno sicuramente determinato la sua nomina al vertice del volontariato dell’AVO ligure. I nostri più vivi auguri a lei per il difficile lavoro che dovrà affrontare. I volontari AVO della Valle Bormida le saranno vicino anche con il cuore”.

“Responsabilità per il nuovo incarico affidatomi di presidente regionale AVO Liguria. Gioia di riabbracciare amici di sempre e conoscere nuovi volontari. Gratitudine per il lavoro svolto nei sei anni di mandato verso il presidente uscente e il suo Consiglio. Sinergia, condivisione e affetto con i presidenti liguri e i loro volontari. Lealtà e sostegno reciproco con il gruppo che ha condiviso con me il viaggio e le giornate. Entusiasmo e progettualità con la presidente AFCV , le colleghe consigliere e i soci da tempo e nuovi. Fiducia e speranza verso il neo eletto presidente Federavo e il suo nuovo consiglio. Frammenti di emozioni e sensazioni provate in questi giorni, che rafforzano e motivano il nostro essere volontari AVO”, questo il commento di Giusi Nisi dopo la nomina e il XXII Convegno Federavo.