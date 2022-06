Jova Beach Party, convenzione tra Albenga e Villanova: “Visione comprensoriale per i grandi eventi di richiamo”

Albenga e Villanova stipulano una convenzione in vista del prossimo 17 luglio, giorno in cui il Jova Beach Party arriverà all’ippodromo dei Fiori di Villanova d’Albenga.

Spiega il sindaco della città delle Torri Riccardo Tomatis: “Questo accordo tra il Comune di Albenga e quello di Villanova potrebbe fare da apripista per riuscire ad organizzare eventi di grande portata sul nostro territorio. Una visione sempre più comprensoriale che porta a uscire dall’ottica campanilistica consapevoli che oggi per essere attrattivi nei confronti del pubblico è necessario garantire un’offerta ampia e variegata ed eventi di grande importanza e richiamo come il Jova Beach Party. Attraverso questa convenzione due comuni si uniscono colmando le carenze reciproche con lo scopo di offrire all’intero comprensorio un evento in grado di attirare turisti da tutto il nord-ovest d’Italia e probabilmente non solo, che farà conoscere il nostro territorio e le sue straordinarie peculiarità”.

“Sono d’accordo con l’idea di promozione comprensoriale espressa da Riccardo Tomatis – dichiara il sindaco di Villanova d’Albenga Pietro Balestra – Volentieri abbiamo messo a disposizione il nostro territorio per un grande evento che certamente farà scoprire a molti anche il nostro bel centro storico insieme a quello di Albenga”.