Ipotesi contaminazione acque al Boscaccio e Bossarino, archiviato il procedimento penale a carico di Ecosavona e Green Up

Vado Ligure. E’ stato archiviato il procedimento penale che coinvolgeva le società Ecosavona srl e società Green Up spa (proprietarie rispettivamente della discarica del Boscaccio e della discarica di Bossarino, entrambe a Vado ligure) per le ipotesi di reato di disastro ambientale colposo per la presunta presenza di concentrazioni di sostanze inquinanti nelle acque sottostanti i due siti. Una vicenda che il 19 ottobre 2020 aveva portato gli uomini del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Savona a porre sotto vincolo probatorio alcuni luoghi situati all’interno del perimetro delle due discariche.

Ad annunciare la “svolta” nel procedimento penale sono le due società in una nota congiunta: “Il Gip del tribunale di Savona, su richiesta dei pubblici ministeri Ferro e Martini, ha ordinato l’archiviazione del procedimento penale perché la notizia di reato è stata ritenuta infondata per i motivi indicati dai suddetti Pm nella richiesta di archiviazione – si legge in una nota – La suddetta archiviazione è stata disposta all’esito della instaurazione di incidente probatorio, nonché di accertamento tecnico irripetibile, che ha portato, grazie alle relazioni redatte sia dai consulenti nominati da entrambe le società che dai consulenti nominati dal Gip, ad escludere la presenza di concentrazioni di sostanze inquinanti nelle acque sottostanti alle discariche”.

“Quanto sopra evidenzia come entrambe le società, Green Up spa e Ecosavona srl abbiano sempre sostenuto, in totale buona fede, la completa insussistenza di tale contestazione, anche in virtù della buona gestione che in tutti questi anni ha sempre assicurato la salvaguardia della salute degli utenti e del territorio, in generale. Siamo lieti di constatare e sottolineare che la Procura della Repubblica di Savona, pur avendo avviato le indagini al fine di verificare la presenza di concentrazioni di sostanze inquinanti nelle acque sottostanti alle discariche, nell’interesse della salute pubblica, abbia avuto l’onestà intellettuale , all’esito dell’espletamento degli accertamenti eseguiti durante la fase delle indagini preliminari, di accertare e riconoscere l’infondatezza della notizia di reato che pure avevano correttamente perseguito nel corso del procedimento iniziato durante l’estate del 2019”.

“Generano grande soddisfazione le motivazioni della richiesta di archiviazione formulata dai pubblici ministeri assegnatari, Ferro e Martini, i quali hanno effettuato una significativa argomentazione per giungere a ricomprendere, al fine di ben sostenere la infondatezza della notizia di reato che era stata elaborata dal comando della Guardia di Finanza di Savona, anche la circostanza che i superamenti riscontrati nelle acque di falda potessero ricondursi a cause di origine naturale. La suddetta archiviazione rende giustizia all’operato sempre trasparente e sempre corretto delle società Green Up spa e Ecosavona srl e, soprattutto, evidenzia l’utilità di una aperta e fattiva collaborazione fra l’autorità giudiziaria e i gestori in campo ambientale, nell’interesse della salvaguardia dell’ambiente e dell’utenza delle città che ospitano i nostri impianti”.