“Insieme per il futuro”: ad Albenga Riccardo Tomatis aveva anticipato Di Maio

Albenga. Il déjà-vu, secondo Wikipedia, è un fenomeno psichico che consiste in eventi, cose, animali o persone che provocano la sensazione di un’esperienza precedentemente vista.

È il caso di Albenga e del ministro degli Esteri, ormai ex Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio. Proprio così perché il nome scelto per il nuovo gruppo formato dall’ex leader pentastellato, “Insieme per il futuro”, non può che creare un déjà-vu negli albenganesi, e non solo.

Dove l’avevo già visto? È la domanda. E il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis, che in questo caso potremmo definire una sorta di “precursore”, è la risposta.

Nel 2019, anno in cui il centrosinistra ha vinto le elezioni ingaune, erano 3 le liste a sostegno di quello che poi sarebbe diventato il primo cittadino. Il nome della lista principale? “Insieme per il futuro”.

Ovviamente si tratta solo di una curiosità e, a scanso di equivoci, specifichiamo che non esiste alcuna correlazione tra i nomi nè tantomeno tra Tomatis e Di Maio.

Ma non è l’unico caso a livello nazionale. Come si evince, tra gli altri, da Adnkronos, infatti, “scorrendo le liste pubblicate sul Ministero dell’Interno delle elezioni amministrative degli ultimi 4 anni, quest’anno si trovano 4 liste con quel nome (Castiglione Messer Marino in provincia di Chieti, San Marco dei Cavoti (Benevento), Visciano (Napoli) e Torella del Sannio (Campobasso). Ce ne sono poi 8 nel 2021, 4 nel 2020 (più un ‘Insieme verso il futuro’) e addirittura 34 (più un altro ‘Insieme verso il futuro’) nel 2019”.