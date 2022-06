Incidente in A6: auto con a bordo tre donne va a sbattere contro il guard-rail, due persone in ospedale

Valbormida. Grande spavento questa sera sull’autostrada A6. Per cause ancora da accertare un’autovettura, durante la corsa, è andata a sbattere contro il guard-rail. A rimanere coinvolte tre persone, due ragazze di circa tredici anni e la madre.

Partita la chiamata al 112, sono subito giunti sul posto l’automedica e due ambulanze: una della Croce Bianca di Carcare e una della Croce Bianca di Altare.

Fortunatamente le donne a bordo della macchina non sono rimaste ferite in modo grave: per due di loro è stato disposto, dopo le prime cure sul posto da parte del personale medico e sanitario, il trasferimento in ospedale. Ora si trovano al pronto soccorso del San Paolo di Savona per tutti gli accertamenti del caso.