Capo Noli, scontro tra una moto e una bici: due feriti, uno in codice rosso al Santa Corona

Noli. Incidente a Capo Noli sulla via Aurelia oggi pomeriggio intorno alle 18.

A rimanere coinvolti nel sinistro sono stati due uomini alla guida rispettivamente di una moto e di una bici.

Immediato l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati l’automedica del 118 e due ambulanze, una della Croce Bianca di Noli e l’altra della Croce Bianca di Spotorno.

Dopo aver ricevuto le prime cure sono stati trasportati all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Il più grave, trasportato nel nosocomio pietrese in codice rosso, ha riportato una frattura all’arto superiore e un trauma addominale; l’altro è stato portato in codice giallo per un sospetto trauma al bacino.